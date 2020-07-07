عصام السقا لاول مرة مع تامر حسني في ”مش أنا”

أعلن الفنان الشاب "عصام السقا" عن إشتركه مع الفنان "تامر حسني" فى فيلمه الجديد "مش أنا " كضيف شرف.

وكشف الفنان "عصام السقا " عن إشتراكه في فيلم "مش أنا " كضيف شرف ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده يوم الجمعة القادم، في حين يستأنف أبطال الفيلم تصوير مشاهدهم غدا ولم يتبق لهم إلا 10 أيام فقط، ويدخل الفيلم بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، الفيلم بطولة الفنان تامر حسني ، حلا شيحة ، ماجد الكدواني و حجاج عبد العظيم ، الفيلم من تأليف تامر حسني ، ومن إخراج سارة وفيق.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان "عصام السقا " كانت بمسلسل "الإختيار" الذي كان يعرض في شهر رمضان السابق 2020، المسلسل بطولة أمير كرارة و أحمد العوضي و عدد من النجوم ، المسلسل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.

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