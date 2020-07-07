سامح حسين يحتفل بعيد ميلاد ابنته

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنان سامح حسين عبر حسابه على TikTok فيديو لتورتة أعدها خصيصا للاحتفال بعيد ميلاد ابنته وعلق: "عملنا كيكة فى البيت لعيد ميلاد بنتى". وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل. مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي. قد يهمك أيضاً :

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