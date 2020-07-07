مى كساب تقدم العزاء لحمادة هلال فى وفاة والدتها

حرصت الفنانة مى كساب، على تعزيه الفنان حماده هلال لوفاة والدته صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، ونشرت مى كساب عبر حسابها على إنستجرام، صورة لوالده حماده هلال وكتبت عليها قائلة:"توفيت إلى رحمه الله الحاجه رجاء أم أخى وصديقى حماده ربنا يصبر قلبك يارب".

وكان الفنان حمادة هلال أعلن لـ "اليوم السابع" عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية فيالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى

وكانت قد خرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبارموضحاً في بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة منالنظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولاوصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وعن مرض والدته قال حمادة هلال:"أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعليمن يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

مي كساب تنشر أول صورة لها على "انستغرام" بعد خسارة وزنها

مي كساب تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات الموجهة إلى زوجها