أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني يبدآن تصوير أول مشاهد «30 مارس»

القاهرة – لايف ستايل
بدأ النجم أحمد الفيشاوي، والنجمة دينا الشربيني، تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "٣٠ مارس" في أحد شوارع مصر الجديدة.
الفيلم يخرجه أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.
الفيلم يشرف على إنتاجه إبراهيم حرفوش، ومشرف عام ريمون رمسيس، وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.
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