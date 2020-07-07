الفنانة كايلي جينر تُظهر وشمها الجديد

رحّبت نجمة تلفزيون الواقع “كايلي جينر” بابنتها ستورمي قبل عامين من الآن مع حبيبها السابق ترافيس سكوت، حيث انفصلت عنه مؤخراً بشكل مفاجىء ودون معرفة الأسباب.

وكانت كايلي تُظهر ابنتها معها في جيمع الصور والأحداث وحتى إعلاناتها العملية كانت ستورمي ملازمة لها دائماً بالرغم من صغر سنها حتى أنها جعلت لها غرفة في شركتها الخاصة باالتجميل.

ونشرت نجمة الواقع صورةً لها عبر حسابها الخاص على “انستغرام” حيث ظهر الوشم الجديد على معصمها والذي كان مكتوب “4:43” ويُعتقد أنها إشارة إلى الوقت الذي ولدت فيه ابنتها ستورمي وهو تكريم جميل لها.

وصوّرت كايلي نفسها حيث كانت مستلقية على الأريكة برفقة آرييل وأشارت إليه تحت اسم “بابا” في التعليق، وقد ظهر الوشم على يدها ووفقاً لشهادة ميلاد ستورمي فإن 4:43 هو الوقت الذي ولدت فيه في 1 فيبراير 2018.

وخلال وقت سابق أُيرت شائعات حول مواعدة كايلي للمغني تيجا بعد انفصالها عن ترافيس إلا أنها ما لبثت أن أنكرت هذا الشيء فقالت: “الإنترنت يجعل كل شيء دراماتيكياً لم يكن هناك موعد لقد كنا في عمل وتصادف وجودنا في نفس المكان، وأنا وترافيس على علاقة جيدة وتركيزنا الأساسي الآن على ستورمي وابنتنا هي الأولوية”.

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