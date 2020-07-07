شكرا لقرائتكم خبر عن فراق ست الحبايب.. شاهد دموع حمادة هلال أثناء الصلاة على جثمان والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار الفنان حمادة هلال في البكاء أثناء الصلاة على والدته الراحلة، التي تم تشييع جثمانها ودفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة بمشاركة عدد من أقارب حمادة هلال وأصدقائه منهم محمود الليثي وأحمد جمال ومحمد قماح، إضافة إلى الفنان أحمد عصام والمنتج طارق عبد الله، ومحسن بغداد.

ورحلت والدة حمادة هلال السيدة رجاء إبراهيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في المستشفى بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها إلى هناك الأسبوع قبل الماضى بعد تعرضها لوعكة صحية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.



دموع حمادة هلال فى جنازة والدته

وخرجت شائعات في الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبار، موضحاً في بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وعن مرض والدته قال حمادة هلال:" أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعلي من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها".

Advertisements



انهيار حمادة هلال فى اثناء الصلاة على جثمان والدته



دموع حمادة هلال اثناء الصلاة على والدته