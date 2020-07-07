منصة "Viu" و"HBO Asia" يعرضان الجزء الثاني من مسلسل "ذا بريدج"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة "Viu" للمحتوى الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عرضها للجزء الثاني من المسلسل الآسيوي الشهير "ذا بريدج" يوم 15 يونيو على منصتها وبالتعاون مع المنصة العالمية الشهيرة "HBO".

ويضم المسلسل الحائز على جوائز عالمية، والمؤلف من عشر حلقات، والذي سيعرض بواقع حلقة أسبوعياً، عدداً من ألمع النجوم الآسيويين من بينهن السنغافورية ريبيكا ليم والماليزي برونت بالاري.

في حين يستضيف الجزء الثاني مجموعة من الممثلين الموهوبين من إندونيسيا والفيليبين أبرزهم الإندونيسي إيرو بايو الذي سيقدم دور الضابط السري إلى جانب وان هانفاي سو، وفكري إبراهيم وتشيو كين واه الماليزيين، ولقمان ساردي وأماندا مانوبو وميلير خان الإندونيسيين، وأندريان بانغ من سنغافورا، وجوزيف ماركو من الفيليبين، والعمل من إخراج تي جي لي وجايسون تشونغ وزاهير عمر.



المسلسل مقتبس من المسلسل الشهير "ذا بريدج" التابع لمجموعة "إيديمول شاين" للإنتاج السينمائي مع مزيج من الثقافة المحلية، وتروي أحداثه بعد عام من انتهاء الجزء الأول عن ضياع أحد اليخوت المسجلة في سنغافورا في شواطئ يوهور ويحمل عائلة إندونيسية مصابة بمرض عضال، كما يتم التحقيق بعدد من عمليات القتل التي حدثت على متن اليخت، ليسود بين ركاب حالة من عدم الثقة بسبب الغدر والخداع والمأساة.

ويعد الجزء الثاني أكثر حماساً وإثارة من خلال المواضيع المتعلقة بالفساد والانتقام مصمماً بالطابع الآسيوي التقليدي المميز.

بهذا الصدد، قالت ساهانا كاماث مدير الإنتاج الأصلي لدى منصة "Viu" في إندونيسيا وماليزيا: "نؤكد من خلال الإعلان عن عرض هذا المسلسل على التزامنا في توفير أفضل المواهب الآسيوية لجمهورنا الممتد في 16 دولة، كما يتمتع الجزء الثاني الذي جرى تمثيله في ثلاثة دول بمشاركة ألمع النجوم في أسيا الجنوبية الشرقية، فضلاً عن أسلوب السرد المتميز، ونتوقع أن ينال الجزء الثاني إقبالاً واسعاً من قبل جمهورنا".

من جهتها، قالت جيسيكا كام، رئيس قسم الأعمال الأصلية لـ "HBO Asia"، والتابعة لشبكة "وارنر برذرز" في أسيا الجنوبية الشرقية: "تواصل شركة "وارنر برذرز" توفير أفضل الأعمال الأصلية لجمهورها العريض في المنطقة وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث يقدم الجزء الثاني من المسلسل العالمي الشهير بطابع أسيوي، كما نثمن شراكتنا طويلة الأمد التي تجمعنا مع منصة "Viu" لإنتاج هذا العمل ومواكبة تفضيلات جميع المتابعين".

ويعد مسلسل "ذا بريدج الأصلي من إخراج هانس روسينفيلدت بالمشاركة مع مجموعة "إيديمول شاين" العالمية للإنتاج السينمائي وشركة "نيمبوس" الدنماركية، وتروي أحادثه عن قاتل متسلسل يدعوه الناس بـ "إرهابي الحقيقة" يبدأ نشاطه على جسر أوريسوند الرابط بين الدانمارك والسويد، حيث يتم اكتشاف جثة امرأة سياسية سويدية مقتولة ليتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بجثتين وليس جثة واحدة، كما جرى عرض هذا المسلسل في أكثر من دولة ومقاطعة في أوروبا والمملكة المتحدة وأمريكيا والمكسيك وألمانيا وأستراليا وروسيا وإستونيا وصربيا وكرواتيا.