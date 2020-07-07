ملابس جريئة وعدد زيجاتها وخلافها مع خالد يوسف.. مواقف مثيرة للجدل في حياة غادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هي من أهم نجمات الصف الأول، وصاحبة موهبة أشاد بها النقاد والجمهور، وعلى الرغم من أنها ليست صاحبة رصيد فني كبير بالنسبة لموهبتها، إلا أنها تستطيع لفت الأنظار في كل عمل قدمته.

النجمة غادة عبدالرازق التي احتفلت أمس الاثنين 6 يوليو بعيد ميلادها، تعتبر من أكثر الممثلات إثارة للجدل، سواء في أعمالها أو في حياتها الشخصية.

ومن أبرز المواقف إثارة للجدل في حياة النجمة غادة عبدالرازق:

ملابس جريئة

في أكثر من مرة، تتعرض غادة عبدالرازق لانتقادات لاذعة من جمهورها ومتابعيها، خاصة فيما يتعلق ببعض الملابس التي ترتديها- بحسب جمهورها.

وتتلقى "غادة" العديد من الانتقادات والردود حول ملابسها الذي يصفها البعض بـ"الجريئة"، فتظهر أحيانا ترتدي مايوه، أو فستان مكشوف بشكل ملفت، ولكنها لا تنشغل كثيرا بالانتقادات.

عدد زيجاتها

بعد تصريحها في برنامج "عايشة" عن عدد زيجاتها الذي وصل لـ 11 زيجة، تصدر اسم غادة عبدالرازق تريند بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها أكدت عدم عزوفها عن الزواج، وفي حال ما قابلت شخص يحبها كإنسانة ستتزوجه.

وهذا الأمر حدث بالفعل، حينما تزوجت غادة عبدالرازق، للمرة الثانية عشر في شهر رمضان الماضي من مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" هيثم زنيتا، ولم تقم وقتها حفل زفاف نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

خلافها مع محمد سامي

وصل الأمر بين الفنانة غادة عبدالرازق والمخرج محمد سامي، لمحاضر واتهامات بالبلطجة، فبسبب خلاف نشب بينهما أثناء تصوير مسلسلها "حكاية حياة"، اتهم "سامي" الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بالمسلسل، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، وقامت بدورها بتحرير محضر بالواقعة، التي باتت وقتها حديث الوسط الفني.

وفي أكثر من حوار للمخرج محمد سامي، أكد أنه لن يتعاون مع غادة عبدالرازق مرة أخرى، بعد كل ما حدث بينهما، على الرغم من نفيها كل ما قاله.

"الريس عمر حرب"

تعرضت غادة عبدالرازق لسيل من الانتقادات، بسبب مشهد وصفه البعض بالمبتزل، ضمن أحداث فيلمها الشهير "الريس عمر حرب"، وهو المشهد الذي جمعها بالفنان هاني سلامة، وأعلنت في أحد البرامج بعدها أنها نادمة على هذا المشهد.

خلاف خالد يوسف

علاقتها بالمخرج خالد يوسف، كانت دائما مثار جدل، فقد اختلفا لأكثر من مرة، وعادا للعمل سويا، ووضحت "غادة" سبب الخلاف منذ البداية بأنه بسبب اختلاف مواقفهما السياسية، فكانت "غادة" من بين النجوم الرافضين لثورة يناير بينما كان هو مؤيدا للثورة، وبعدها عادا للتعاون في فيلم "كارما".

فيديو مثير

في فيديو مباشر بثته غادة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت غادة تقوم بالرد على أسئلة جمهورها، ليفاجأ الجمهور بظهور جزء من جسدها بشكل فاضح، ما أثار وقتها جدلا كبيرا، لتخرج معتذرة في فيديو وتؤكد وقتها أنها لم تقصد الأمر.