تراند اليوم : الموت يفجع المطرب "حمادة هلال"

أعلن المطرب المصري، حمادة هلال وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت والدة هلال، رجاء إبراهيم نقلت قبل أيام إلى "المركز الطبي العالمي".

وطلب هلال من جمهوره الدعاء لوالدته، ونشر حسابه على انستجرام، صورة مع والدته خلال أداء مناسك العمرة وعلق: "اسألكم الدعاء.. ‏يارب اشفى أمى.. يارب ‏اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

وينتظر هلال الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان على أن يتم تشييعه في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

ونعى المنتج وليد منصور، والدة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلاً: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة النجم حمادة هلال، بعد صراع مع مرض السرطان، خالص التعازي للصديق والأخ حمادة هلال وأسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".