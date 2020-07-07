أحمد جمال يطرح أغنية حق مش حق

طرح المطرب أحمد جمال أغنية جديدة تحمل اسم "حق مش حقك"، وذلك عبر قناته على يوتيوب. الأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو. وكان طرح أحمد جمال منذ أيام أغنية "جيل بطل" والتى حققت مشاهدة عالية عبر يوتيوب. والأغنية من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج تامر الضبع. Advertisements قد يهمك أيضا: أحمد جمال فى إطلالة جديدة عبر "انستجرام" فرقة كورية تحطم رقما قياسيا عالميا في "يوتيوب"

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