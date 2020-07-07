شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة حمادة هلال من المركز الطبى العالمى الساعة الواحدة ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان حمادة هلال لـ ”الخليج 365” عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء المركز الطبى العالمى بعد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.

وينتظر حمادة هلال حالياً الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان داخل المركز الطبي العالمى على أن يتم تشييع الجثمان في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.



حمادة هلال ووالدته

وخرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبار موضحاً في بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وعن مرض والدته قال حمادة هلال:" أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعلي من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها".

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يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا فيديو كليب "جمالها " من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، و من إخراج أحمد عاطف، والذي حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة تخطت 9 مليون مشاهد.



حمادة هلال ووالدته



حمادة هلال مع والدته