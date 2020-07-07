شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان حمادة هلال بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت والدة الفنان حمادة هلال منذ قليل بعد صراعها مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وكان حمادة هلال قد طالب جمهوره بالدعاء لوالدته فى الأيام الماضية حيث نشر حسابه على انستجرام، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "اسألكم الدعاء.. يارب اشفى أمى.. يارب اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".
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