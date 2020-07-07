تراند اليوم : وفاة فنان أمريكي شهير بعد بتر قدمه بسبب كورونا



تلقى الوسط الفني الأمريكي صدمة كبيرة، بإعلان وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني الأميركي الشهير، نيك كورديرو، أمس، عن عمر 41 عاما بعدما أمضى أشهرا في العناية المركزة لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وبترت ساقه من مضاعفاته.

وقالت زوجته أماندا كلوتس عبر “إنستغرام”: “توفي زوجي الحبيب، كان محاطا بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء”.

وأضافت: “أنا لا أصدق وأشعر بألم كبير، انفطر قلبي إذ لا أتصور حياتنا من دونه، سأشتاق أنا وإلفيس إليه في كل ما نقوم به يومياً”.

يذكر أن كلوتس وثقت كفاح زوجها ضد مرض كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه صمد بوجهه مدة 95 يوما.





