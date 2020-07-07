فن ومشاهير

تراند اليوم : انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة .. وتغريدة كتبها على تويتر تكشف السر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت وسائل إعلام انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة وسط تكهنات حول أسباب انتحاره .

وانتحر الممثل الأمريكي بايرون بيرنستين - 31 سنة - في ظروف ما تزال غير مفهومة.

وقالت وسائل إعلام عالمية إن الممثل الشاب عانى من أزمة عاطفية شديدة قبل وفاته .

وكتب "بيرنستين" عددًا من التغريدات عبر تويتر ، قبل وفاته بـ4 أيام قال في إحداها إنه عرض الزواج على حبيبته (بيكا) رغم أنه لم يرها منذ 6 أشهر وأنه يلتزم بذلك إذا وافقت.

وفي تغريدة أخرى عبر الممثل الراحل عن إحباطه من عدم رد حبيبته على عرض الزواج قائلا: يرجى معرفة أن الأشخاص المجنونين مثلي لا يتحكمون في ردود أفعالهم في مثل تلك المواقف.

بعد هذه التغريدات عُثر على الممثل الشاب ميتا وسط إشارات عن انتحاره.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا