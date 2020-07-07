«شرم الشيخ للمسرح الشبابي» ناعيا رجاء الجداوي قدمت مسيرة فنية كبيرة

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المهرجان في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي قدمت مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع".

وأضاف المهرجان: "تتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع دام شهرًا ونصف الشهر مع المرض، داخل مستشفى «عزل أبوخليفة» المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

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وأجرت رجاء الجداوي، تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، وبعدها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.

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