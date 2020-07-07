بعد القصّة التي نشرتها عن الفتاة الفلاحة التي تحمل اسم "فتزحية"نشوى مصطفى تتصدَّى للهجوم على إسعاد يونس وتوضِّح أنّها "أحد مقتنيات مصر"

دافعت الفنانة نشوى مصطفى عن الفنانة إسعاد يونس بعد الهجوم التي شُن عليها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القصة التي نشرتها عن الفتاة الفلاحة التي تحمل اسم “فتزحية”، ووجدها الكثيرون أنها قصة مُسيئة للفلاحين.وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، منشورا تحت عنوان: “مقتنيات مصر (صاحبة السعادة)”، وقالت: “من سبع سنين يعني سنة 2013، إسعاد يونس كتبت مقالة، ولأنها في الأساس كاتبة دراما، فكتبتها بأسلوب فيه إسقاط ورمز وإشارة إلى سنة سودة عيشناها”.وأضافت: “وقتها ماكنتش تقدر تكتب بشكل مباشر أننا سمحنا لأفكار مش مننا تقتحم حياتنا وتكسر هويتنا، وتنشر الجهل والقبح والغل وسطنا وإن الحمد لله فى نهاية السنة ربنا نجانا، ليه ساعتها ماكنتش تقدر تكتب بسكل مباشر بدون ترميز، لأنها كانت حتشرف فى سجن المزرعة لاء أسفة أقصد سجن القناطر بتاع السيدات”.وتابعت: “وإذ فجأة ظهرت المقالة دي اليومين دول، وطبعًا انبرى سكان العوالم الافتراضية فى تقطيع الست المحترمة.. الست اللي كانت أهم حلقاتها بتعملها مع الناس البسيطة اللي مثلًا بيكنسوا الشوارع أو اللي على باب الله بيمتهنوا أي حرفة الناس اللي هما أهلنا”.واستكملت: “وكانت بتتعامل معاهم باعتبارهم نجوم لا يقلون أهمية عن أهم نجم في مصر.. إسعاد يونس بيتحفر لها حفرة لأجل الإمعان في تحطيم رمز من رموز الفن والإعلام فى العالم العربي.. والنبي قبل مانمسك السكاكين ونقطع بعض.. نذاكر تاريخ بعض.. ونشوف سوابق بعض”.واختتمت: “الست إسعاد سابقها الخير والبهجة والسعادة وحب بلدها.. وحب بلدها بقى دي هي الجناية اللي بتتحاكم عليه بشكل غير مباشر وبالضرب تحت الحزام، حافظوا على مقتنياتكم، إسعاد يونس من ضمن مقتنيات ورموز مصر اللي بترسم ملامحها، أنا بحب صاحبة السعادة لأنها فلاحة بنت فلاحين وبتفهم في الواجب والأصول والفن والثقافة وتعرف تبهج القلوب، صباحكم فل يا أهل مصر يا طيبين”.

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