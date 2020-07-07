شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الصندوق الأسود" فى المونتاج استعداداً للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج محمود كامل في مونتاج فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى استعداداً لطرحه في السينمات قريباً حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%، وأوشك مخرج العمل على الانتهاء من مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

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وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل "هجام" ويجسده الفنان محمد فراج و"سارق"، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.

وتعود منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، بهذا الفيلم، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.