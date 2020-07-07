شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها فى"ليالينا 80..رنا رئيس تشارك بيومى فؤاد ورانيا يوسف في"الحرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة رنا رئيس في مسلسل "الحرامى" بطولة الفنان بيومى فؤاد ورانيا يوسف والذى بدأ تصويره الأسابيع الماضية فى ديكور منزل بأحد الاستوديوهات، وتجسد رنا ضمن الاحداث نجلة رانيا يوسف وبيومى فؤاد.

وينتمى العمل لنوعية السيت كوم مكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد ورانيا يوسف وكارولين عزمى وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق.

وشاركت الفنانة الشابة رنا رئيس فى مسلسل "ليالينا" بطولة النجوم غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى، تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح "حمصة"، حيث جسدت رنا فى أحداث المسلسل نجلة غادة عادل التى تدعى "مريم"، وخلال الأحداث تتعرض "رنا " لأزمة مع الفنان ميدو عادل، تقلب حياتها راساً على عقب، وتتوالى الأحداث، وحققت من خلال دورها نجاح كبير.

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مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

رنا رئيس شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "شبر ميه" مع نجلاء بدر وأحمد السعدنى، والذى عرض الشهر الماضى، محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته ندى موسى، محمد على رزق، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف شريف رزق الله، وإخراج طارق رفعت.