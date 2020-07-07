تراند اليوم : عاجل – قرار صادم جديد من المحكمة ضد سما المصري بسبب 5 فيديوهات

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمة سما المصري، في قضية “التحريض على الفسق” الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، لجلسة 20 يوليو الجاري، للاطلاع.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة بعد تحقيقات أجرتها في القضية التي حملت رقم 979 لسنة 2020، والتي تضم 5 فيديوهات مخلة.

نص قرار إحالة النيابة العامة لـ”سما المصرى”، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، والتى تنظر أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتى من المقرر لها غداً الاثنين كأولى جلسات المحاكمة.