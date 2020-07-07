شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد توثق لحظة تعرضها للتحرش أثناء قيادة سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت الفنانة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش والمضايقات من أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها، موضحة أن السائق وأصدقاؤه استمروا لمدة 5 دقائق فى توجيه كلمات سيئة لها وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.





ونشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام، فيديوهات خلال ملاحقتها لسيارة نصف نقل، وعلقت قائلة: "متحرشين بيخبوا وشهم وبيجروا لما صورتهم".

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وأظهر الفيديو بعض الأفراد يجلسون على سيارة نصف نقل، وقالت هنا الزاهد: "رجالة أهم، أنا دلوقتى في العربية، الفيديو اللى أنتم شوفتوه الأول لرجالة بشنبات قاعدين في عربية نص نقل كانوا بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق وبيتحرشوا بالكلام وعاملين يكسروا عليا وكانوا بيجروا عليا، أول ما طلعت الموبايل جريوا زى الفران لأنهم فعلا زى الفئران أو كلاب بمعنى أصح، فاكرين لو بنت لوحدها في العربية هتخاف وتقعد تجرى".

وأوضحت: "لا أنا مابخافش دول ناس مش محترمة وماتسكتيش على حقك وحق يتجاب دلوقتى عادى جدا وعاوز أقول لأى بنت في عربيتها ماتخفيش طلعى موبايلك وصوريهم هيجروا زى الجبناء وماتسكتيش على حقك".