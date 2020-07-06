ياسر جلال يُعيد تصوير مشاهد عمرو يوسف في “سيف الله”

متابعة بتجــــــــــرد: يجري الفنان المصري ياسر جلال تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد: سيف الله، الذي يجسد خلاله شخصية الصحابي خالد بن الوليد، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتساءل الكثيرون عن مصير المشاهد التي تم تصويرها في الأردن، وذلك وقت وجود الفنان عمرو يوسف بطلاً للمسلسل قبل اعتذاره، خاصة أن المخرج رؤوف عبدالعزيز صور عدداً من المشاهد هناك قبل توقف التصوير وخروج العمل من سباق دراما رمضان الماضي.

وقال مصدر من داخل المسلسل لـ (الرؤية)، إن عمرو يوسف صوَّر 4 مشاهد في الأردن، فيما كانت باقي المشاهد الأخرى لعدد من المجاميع، حيث من المقرر أن يعيد ياسر جلال تصوير مشاهد عمرو مجدداً مع الإبقاء على مشاهد المجاميع، بحسب قوله.

ويشارك في بطولة (سيف الله) سوسن بدر، محسن محيي الدين، حمدي الوزير، أحمد فؤاد سليم، أحمد خالد صالح، رانيا محمود ياسين، أحمد خالد صالح، أحمد عزمي، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار: إسلام حافظ.