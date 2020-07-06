منة شلبي بديلة روبي في هذا المسلسل

متابعة بتجــــــــــرد: رشح المخرج المصري أحمد خالد موسى الفنانة منة شلبي لتقديم دور البطولة النسائية في مسلسله الجديد، الذي لم يستقر على اسمه بعد، ويقوم ببطولته الثنائي مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وعلمت «الرؤية» أن ترشيح شلبي جاء لاعتذار الفنانة روبي عن أداء الدور نفسه، وذلك لارتباطها بتقديم مسلسل من بطولتها يحمل اسم «بدر البدور» للمخرج محمد ياسين، إلا أن شلبي لم تحسم موقفها من العرض حتى الآن سواء بالموافقة أو الرفض.

وفي سياق مختلف، يبدأ أحمد خالد موسى تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «30 مارس»، غداً الثلاثاء، بمنطقة مصر الجديدة، ويقوم ببطولته كل من خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، أسماء أبواليزيد، وكوكبة من النجوم.