بالاحضان.. النجم العالمي فان دام يقبل يد الفنانة رجاء الجداوي في السعودية

حرص النجم العالمي شاروخان على مساعدة الفنانة رجاء الجداوي ومرافقتها أثناء سيرها على المسرح من أجل تسلم جائزة تكريمها، بينما قبلها النجم العالمي فاندام، وذلك أثناء حفل Joy Awards، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الترفيه في مدينة الرياض بـ المملكة العربية السعودية، العام الماضي. بـ، العام الماضي. وأعربت الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها بالتكريم الذي تلقته من رئيس هيئة الترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين ونجوم الوطن العربي والخليج. هيئة الترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين ونجوم الوطن العربي والخليج. Advertisements يذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي وحول العالم إلى جانب حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء.

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