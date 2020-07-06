شكرا لقرائتكم خبر عن بقلب مكسور..هيفا وهبي تدخل بنوبة بكاء شديدة والان مع التفاصيل

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى

دخلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى​ بنوبة بكاء شديدة ظهرت أثناء تصويرها فيديو وهي تتابع فيلماً وثائقياً عن حياة الممثلة المصرية القديرة الراحلة ​رجاء الجداوى​. ونشرت هيفا عدداً من القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها بقلب مكسور وأضافت في تعليق آخر "رح تضلي بقلوبنا الله يرحمك".



وسبق أن كتبت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبر حسابها الخاص تغريدة ودعت فيها رجاء الجداوي قائلة: "وداعاً الممثلة القديرة رجاء الجداوي سنشتاق لك، لفنّك الراقي ولجمال ادوارك وتمثيلك رحمها الله والهم ذويها الصبر والسلوان إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ."

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