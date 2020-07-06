9 حقائق اعرفها عن سيلفستر ستالوني فى عيد ميلاده ال 74

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " سيلفستر ستالون " واحد من أهم و أشهر نجوم هوليوود الذي اشتهر بموهبته المميزة و الفريدة التي جعلته واحد من أهم نجوم الأكشن في العالم وهو ما أهله للترشح للمنافسة علي جائزة الأوسكار مرتين إضافة الي حصده عدد كبير من الجوائز ، و اليوم يحتفل سيلفستر بعيد ميلاده الـ ( 74 سنة ) نستعرض عدد من الأسرار التي لم يعرفها الكثير من محبيه وعشاقه . سيلفستر ستالون والدته "جاكي ستالون" هي منجمة أمريكية وراقصة سابقة ومروجة لمصارعة النساء في بداية مرحلة الخمسينات اضطر والده لنقل مقر إقامة الاسرة الي واشنطن و ذلك بهدف فتح مدرسة للتجميل تم طلاق والديه و هو في سن التاسعة ، و عاش فترة مراهقة صعبة للغاية و ذلك بعد طرده من عدد من المدارس بسبب مشاكله السلوكية بدء سيلفستر ستالون مسيرته الفنية عام 1969 والتي تستمر حتي الآن من انجح الاعمال التي قدمها سلسلة أفلام " Rocky " التي بدأت في 1976 و حتي 2018 رشح Rocky للمنافسة علي 10 جوائز للأوسكار منهم جائزة أفضل ممثل باع سيلفستر ستالون سيناريو فيلم " Paradise Alley " بـ 100 دولار أمريكي فقط اشتهر بتقديم الأفلام الأكشن و هو ما عرضه للعديد من الإصابات و كانت احدها السبب الرئيسي لدخوله " العناية المركزة" في مستشفى سانت جون ظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الهندي " Kambakkht Ishq " الذي انتاج عام 2009 Advertisements سيلفستر ستالون (1)

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