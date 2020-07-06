رنا سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون جديد

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل الفنانة المصرية رنا سماحة تحضيراتها لأحدث أغنايتها المقرر طرحها قريبًا بالعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، حيث تتواجد بشكل شبه يومي في الاستوديو للانتهاء من تسجيل الأغنية ووضع اللمسات النهائية عليها.
وتتعاون رنا في الأغنية مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وسام عبدالمنعم والأغنية من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
من ناحية أخرى، شاركت رنا سماحة في بطولة مسلسل “جمع سالم” للنجمة زينة الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان.
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