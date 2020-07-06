نتفليكس تجدد مسلسل Never Have I Ever لموسم ثان

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت شبكة “نتفليكس” عن تجديد مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever، الذى تقوم ببطولته الممثلة الشابة الكندية مايتريي راماكريشنان، لموسم جديد.

الموسم الثاني من المسلسل مألف من 10 حلقات، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع “deadline”، حيث ستعيد راماكريشنان دورها القيادي كطالبة في المدرسة الثانوية Devi Vishwakumar إلى جانب فريق الممثلين ومن بينهم Poorna Jagannathan وRicha Moorjani وJaren Lewison وDarren Barnet وLee Rodriguez وRamona Young.

ويدور مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever حول الحياة المعقدة لجيل مراهق أمريكي هندي من الجيل الأول في العصر الحديث، والذي يتعامل مع قضايا الأسرة والجنس في المدرسة الثانوية.