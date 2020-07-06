بالصور: جثمان الفنانة رجاء الجداوي في "تابوت طبي" محكم الغلق بسبب كورونا

انتهت مراسم الصلاة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بساحة مستشفى العزل بالاسماعيلية، وتم نقلها بداخل "تابوت طبي" محكم الغلق، في سيارة إسعاف خاصة إلى القاهرة برفقة ابنتها وعدد محدود من أقاربها، ومن المنتظر دفن الجثمان في مقابر البساتين فور وصوله بمعرفة خبراء من الطب الوقائي، التزاما بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، ولن يسمح بفتح المقبرة لأي سبب لمدة ثلاثة شهور كاملة. إيداع جثمان رجاء الجداوي في تابوت طبي محكم الغلق جثمان رجاء الجداوي تم تغسيله وتكفينه داخل المشرحة الخاصة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي لمرضى فيروس كورونا بمدينة الإسماعيلية، وبعد وضعه في تابوت طبي من المعدن محكم الغلق، أجريت مراسم صلاة الجنازة في ساحة المستشفى بحضور أفراد من أسرة الراحلة من بينهم ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار وزوجها رجل الأعمال محمد هندي وحفيدتها روضة والطاقم الطبي المشرف على علاجها. Advertisements مراسم صلاة الجنازة على جثمان رجاء الجداوي وتحركت سيارة الإسعاف بتجهيزات خاصة تحمل بداخلها جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، من مستشفى أبو خليفة متوجهة إلى القاهرة تمهيدا لدفن الفقيدة في مقابر البساتين وسط إجراءات احترازية مشددة، وسمح لأسرة الراحلة بالقاء النظرة الأخيرة عليها قبل إغلاق التابوت الطبي.



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