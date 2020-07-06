فيديو وصور: انهيار ابنة رجاء الجداوي وحفيدتها أثناء دفن جثمانها

ودعت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، والدتها لمثواها الأخير، ووصلت بصحبة الجثمان قادمة من الإسماعيلية، إلى مقابر أسرتها في البساتين، برفقة خبراء من الطب الوقائي، الذين تولوا مهمة إخراج الجثمان من التابوت الحديدي ووضعه في كيس اسود محكم الغلق ومثبت به تحذير بعد الاقتراب خوفا من العدوى.

جثمان رجاء وصل إلى مقابر البساتين وأقيمت عليه صلاة الجنازة للمرة الثانية بحضور عدد محدود من نجوم الفن الذين اصروا على المشاركة رغم التحذيرات المشددة، ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر، والفنان محمد الشقنقيري والفنانة فيفي عبده وإلهام شاهين وبوسي شلبي ومنير مكرم ومحمود قابيل.

وانهارت أميرة مختار اثناء دخول جثمان والدتها المقبرة وشاركتها ابنتها رضوة البكاء كما انهارت الفنانة الهام شاهين من البكاء، وظهر التأثر واضحا على الفنانة فيفي عبده والنجم محمود قابيل الذي وقف في الصف الأول للمصلين على جسد الفقيدة.

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ونُقل الجثمان داخل سيارة إسعاف، من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إلى مقابر البساتين، ووُضع الجثمان بعد تغسيله وتكفينه طبقا للإجراءات الصحية المتبعة، داخل كيس أسود، وفوقه ورقة بيضاء مكتوب عليها عبارة: إحذر خطر الإصابة بالعدوى.