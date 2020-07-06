كورونا يهزم الممثل المسرحي نيك كورديرو بعد نزال 95 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل المسرحي والتلفزيوني الأمريكي نيك كورديرو عن عمر ناهز 41 عاماً بعدما أمضى أشهراً في العناية المركزة لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وبترت ساقه من مضاعفاته، على ما قالت زوجته.

وكتبت أماندا كلوتس عبر موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام": "توفي زوجي الحبيب. كان محاطاً بحب عائلته التي غنت وصلت له وهو يغادر هذا العالم بهدوء".





وأضافت: "أنا لا أصدق. انفرط قلبي إذ لا أتصور حياتنا من دونه. سأشتاق أنا وألفيس إليه في كل ما نقوم به يومياً"، في إشارة إلى نجلهما البالغ سنة.

وكانت كلوتس وثقت كفاح زوجها ضد مرض "كوفيد- 19" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنه صمد بوجهه مدة 95 يوماً.





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وبعد 3 أسابيع أمضاها في العناية المركزة، اضطر الأطباء إلى بتر ساق الممثل بسبب تخثر الدم فيها وهي واحدة من مضاعفات هذا المرض.

وكان كورديرو في غيبوبة مدة أشهر لكنه استعاد وعيه مطلع مايو/أيار من خلال عينيه فقط.





وأشارت كلوتس إلى أنه فقد 29 كيلوجراماً من وزنه بسبب ضمور العضلات وهو كان حتى منتصف يونيو/حزيران غير قادر على التحرك والكلام، وكان بانتظار عملية زرع للرئتين قبل وفاته.

واشتهر كورديرو بأدوار في المسرحيات الغنائية لا سيما "ويتريس" و"جاه برونكس تايل" التي رشح للفوز عنها بجائزة توني المسرحية.