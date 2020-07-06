فن ومشاهير

فيروس كورونا يهزم نجمًا شهيرًا عن عمر 41 عامًا

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 06, 2020

توفي نجم برودواي الشهير الممثل الكندي نيك كورديرو، عن عمر ناهز الـ 41 عاماً بعد صراع استمر لأشهر مع فيروس المستجد.

وكانت زوجة نيك كورديرو، قد روت في الأسابيع السابقة، عبر حسابها على إنستغرام، قصته مع فيروس كورونا الذي تسبب في بتر ساقه اليمنى، حيث أكدت أنه وبسبب المضاعفات السلبية التي أصابته، اضطر البقاء 18 يوماً في العناية المركزة، وانتهى به الحال لإجراء عملية جراحية عاجلة لبتر ساقه اليمنى.

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ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية فإن زوجته أماندا كلوتس نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مراحل معاناته مع الكورونا منذ التشخيص الخاطيء في البداية بالالتهاب الرئوي، قبل أن يكتشف بعد ذلك أنه كورونا المستجد.

إلا ان الفيروس تمكن في النهاية من نيك كورديرو وتوفي في المستشفى في لوس انجلوس بعد ثلاث أشهر من العلاج.

نذكر أن نيك وزوجته لديهما طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، يدعى ألفيس.

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