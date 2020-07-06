الممرضة المرافقة لرجاء الجداوي تكشفعن آخر أيامها

في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، تحدثت الممرضة فتحية شعبان، التي رافقت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بمستشفى العزل طيلة الـ43 يوما، فترة مكوثها هناك.

قالت فتحية: "كنت من معجبيها وعندما تعاملت معها زاد حبي لها، أنا من قمت بتغسيلها بعد وفاتها".

وأضافت فتحية شعبان: في الأيام الأخيرة للراحلة كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها، وكانت تطلب مني الاتصال بها.

وأكدت الممرضة أن الراحلة كانت حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى، وكانت دائما تواصل الاستغفار والتسبيح، وتابعت قائلة: "كانت إنسان عالية في الذوق والأدب".

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يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

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