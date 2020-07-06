ابنة الراحلة رجاء الجداوي تكشف أخر كلماتها في العزل

القاهرة - لايف ستايل
كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن الكلمات الأخيرة لوالدتها خلال فترة العزل الصحي والعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.
في لقاء مع برنامج "ET بالعربي" قالت أميرة "إن والدتها كانت لا تقول إلا الحمد لله ويارب راضية".
ووجهت أميرة الشكر للطاقم الطبي المسؤول على علاج والدتها، متابعة "كل الشكر لمن قاموا بخدمة أمي. حصلت على أفضل رعاية طيله كل هذه الفترة. الشكر لجميع الطاقم الطبي والممرضات.
ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وقضت رجاء الجداوي 43 يوما داخل مستشفى العزل، قبل أن تعاني من فشل في الرئة.
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