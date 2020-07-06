فان دام ناعيًا رجاء الجداوي: ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة

نعى النجم فان دام الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عاملنا أمس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب فإن دام عبر صفحته قائلًا: "أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي توفت بعد معركة شجاعة

ضد فيروس كورونا المستجد".

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تابع حديثه قائلًا: "التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة، لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت، ولكن ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة وضحكتها الجميلة.. صلى الله على روحها".

يذكر أن القديرة رجاء الجداوي رحلت بعد صراع مع

فيروس كورونا المستجد، وتواجدت بمستشفى العزل 43 يومًا، وشهدت الأيام الاخيرة تدهورًا مفاجئًا في حالتها الصحية.

يذكر أن آخر أعمال الراحلة مسلسل "لعبة النسيان " للنجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، الطفل آدم وهدان، إخراج أحمد شفيق، تدور أحداثه حول رقية التي تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في السنوات الست الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.