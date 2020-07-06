د. جمال فياض يثني على مقال صادق الصبّاح: “النجاح قام على الجناحين”

تعليقاً على المقال الذي نشره المنتج اللبناني صادق الصبّاح في جريدة “النهار” تحت عنوان “تعالوا نتكاتف لِحماية صناعة الدراما اللبنانية”.

أكد الناقد الفني د. جمال فياض في تعليقه على أهمية الشراكة الدرامية بين لبنان وسوريا وقال: “في هذه المقالة العجالة، مختصر مفيد، وعرض مُقنِعاً لأهمية الشراكة الدرامية بين السوريين واللبنانيين، ونحن ما كنا يوماً إلا وطناً واحداً وبيئة واحدة، أحييك على رفضك المهاترات السطحية، فالنجاح قام على الجناحين، فحلّقا معاً، وجناه كان خيراً على الجميع تابع كلنا معك وبحاجة لقوة الإتحاد“.

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وكان المنتج صادق الصبّاح قد تحدث بإسهاب عن النهضة التي شهِدتها السينما العربية المُشتركة والمُسلسلات بين لبنان ومصر وسوريا قبل عشرات السنوات وصولاً الى الصعوبات التي تواجه الدراما اللبنانية حالياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان بالاضافة الى أزمة الكورونا التي “كرسحت” السوق المحلية ونكّست كل أسلحتها بحسب تعبيره. وختم قائلاً: “الدراما اللبنانية اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى دعم وحب وتكاتف وإيجابية من أهل المهنة.”

نذكر ان شركة الصبّاح كانت قد انتهت من تصوير مسلسلات “الهيبة4″، “2020” و “من الآخر” في الأيام الماضية، وهي بإنتظار استئناف تصوير مسلسل “أسود فاتح” في الفترة المقبلة وذلك بعدما أثّرت أزمة تفشي فيروس كورونا على كل القطاعات لا سيما القطاع الدرامي.

وكان من المتوقع أن تعرض شركة صبّاح إخوان هذا العام خلال الموسم الرمضاني تسعة أعمال من ضمنها ثمانية مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب إضافة إلى برنامج تلفزيوني هو “إغلب السقا ” مع النجم أحمد السقا، ألا إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إقفال مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال، وبالتالي تواجدت شركة الصبّاح في الشهر الفضيل بمسلسل “سكر زيادة” وبرنامج “إغلب السقا”.