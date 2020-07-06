طارق صبري ينعى رجاء الجداوي ويتوجه بالدعاء لها

نعى الفنان طارق صبري وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنيه مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.



ونشر طارق صبري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور للفنانة رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا " إنا لله و إنا اليه راجعون



نسأل الله العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يمد لها في قبرها مد البصروأن تكون الآخرة لها خير من الدنيا وان تفتح لها ابواب الجنانوان يلهم ذويها الصبر والسلوان".



وتابع "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُا وارْحَمْهُا وعافِهِا واعفُ عنْهُا وأكرمْ نُزُلها ، ووسِّع مُدْخلَهُا ، واغسلها بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ ، ونَقِّها من الخطَايا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوبَ الأَبيضَ من الدَّنَسِ ، وأَدْخِلْهُا الجَنَّةَ وأعِذْها من عَذَاب القَبْرِ و مِنْ عَذَاب النَّارِ".



يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.



وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

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