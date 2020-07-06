تراند اليوم : وفاة الفنان المصري سعيد الفرماوي



نعت الأوساط الصحافية والفنية في مصر فنان الكاريكاتير في مؤسسة دار التحرير (الجمهورية)، سعيد الفرماوي، والذي غيبه الموت، مساء أول من أمس، بعد حياة فنية وأدبية حافلة، بينها 16 عاماً قضاها في العاصمة البريطانية لندن، رساماً في صحف عربية تصدر من هناك.

أسرة الراحل، قالت إنه تم دفنه في مسقط رأسه في مدينة طوخ، على بعد 30 كيلو متراً شمال القاهرة، في حضور أفراد أسرته، وعدد قليل من الصحافيين.

والفنان الراحل، ولد في 28 أكتوبر من العام 1949، وهو خريج كلية الآداب، وأصدر دواوين شعر عدة، وعمل رساماً للكاريكاتير في صحف «الجمهورية»، «المساء»، «العرب اللندنية»، «الخليج»، و«صوت الإمارات»، وكذلك في جريدة «صوت الكويت» التي كانت تصدر من لندن خلال فترة الغزو العراقي، وعرف بين الأصدقاء بلقب «أبوضحكة جنان».



