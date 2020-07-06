تراند اليوم : للكبار فقط.. رانيا يوسف تفضح بالصور هوية المتحرشين بيها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، في حملة “افضحي متحرش”، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صور للشابين قاموا بالتحرش بيها لفظيا.

وأحتوت التعليقات والصور المنشورة علي ألفاظ نابية وكلمات بذيئة جداااااااا.

يشار إلي أن الفنانة رانيا يوسف أعلنت تعرضها للتحرش اللفظي بشكل يومي، وطالبت بقانون رادع لمواجهة التحرش..

وكتبت رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع تويتر:” نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!”.

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