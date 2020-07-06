فن ومشاهير

الجمهور يشيد بأداء محمود إمام في مسلسل " بيوتي كلينك"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجمهور يشيد بأداء محمود إمام في مسلسل " بيوتي كلينك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365


نشر الفنان الشاب محمود إمام فيديو جديد له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، يتضمن مشهدًا له في المسلسل السعودي "بيوتي كلينك" الذي شارك فيه.

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "عاش يا نجم والله جامد جدا وثقه عاليه جدا"  وكتب معجب آخر: "يا عسل.. لا عجبتني في الكوميدي بجد حلو اوي" ، وقال آخر:"جميل يا فنان الله يكرمك من فضله".

وتصدر الفنان محمود إمام قائمة أفضل ممثل صاعد، فس إستفتاء الخليج 365 الفني، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت .

وخاض الفنان محمود إمام  السباق الرمضاني الماضي بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو في مسلسل "النهاية".

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا