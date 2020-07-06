كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجمهور يشيد بأداء محمود إمام في مسلسل " بيوتي كلينك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان الشاب محمود إمام فيديو جديد له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، يتضمن مشهدًا له في المسلسل السعودي "بيوتي كلينك" الذي شارك فيه.

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "عاش يا نجم والله جامد جدا وثقه عاليه جدا" وكتب معجب آخر: "يا عسل.. لا عجبتني في الكوميدي بجد حلو اوي" ، وقال آخر:"جميل يا فنان الله يكرمك من فضله".

وتصدر الفنان محمود إمام قائمة أفضل ممثل صاعد، فس إستفتاء الخليج 365 الفني، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت .

وخاض الفنان محمود إمام السباق الرمضاني الماضي بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو في مسلسل "النهاية".