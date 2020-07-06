ضاري عبدالرضا يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان والمخرج الكويتي ضاري عبدالرضا، آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة ووفاة الكثيرين حول العالم.

وأكد عبد الرضا أن صحته تحسنت بعد إصابته بالفيروس في 25 يونيو الماضي، حيث قال في فيديو ظهر من خلاله عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "الحمدالله رب العالمين على كل نعمه أنعم علي بها طلعت اليوم من المستشفى وصحتي تحسنت اللهم لك الحمد بفضل من الله ومن دعاءكم لي شكرًا من القلب لكل شخص دعا لي من ظهر غيب ألف ألف ألف شكر والله لا يحرمني من محبتكم".

وتابع: "الصحة تحسنت والأكسجين تمام اليوم رخصولي أروح البيت وأقعد فترة 10 أيام بالبيت بعدين أختلط بالآخرين".

وانهالت التعليقات على منشور عبدالرضا، حيث حظي بتفاعل واسع بين زملائه الفنانين وعدد كبير من متابعيه، فعلق أحد المتابعين: "الفرحة مو سايعتني إن اخوي طلع من المستشفى لله الحمد وصار أحسن.. أحلى خبر أسمعه اليوم".

وقال متابع آخر: "الحمد لله ع السلامة.. مساك الله بالخير شلونك أخبارك علومك.احبابك طيبين".

وحرص الفنان الكويتي علي شكر كل من قدموا له الدعم ووقفوا بجانبه أثناء مرضه، حيث قال في منشور آخر علي "إنستغرام" :"حاب أشكر من كل قلبي كل شخص من المتابعين والفنانيين والصحفيين وأصحاب الحسابات الفنية والمجلات اللي تكلموا وطلبوا من الناس تدعيلي في هذه الأزمة شكرا شكرا شكرا والله مايراويكم مكروه يارب ويشافي كل مريض اللهم آمين".

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وتفاعل الجمهور معه، حيث قال أحد المتابعين له تعليقاً على منشوره: "الحمدالله اسأل الله أن يجعلها سلامة وعافية دائمة لك ولكل من يعز عليك ولا يريك مكروه يارب".

وقال آخر: "أنت إنسان تنحب من القلب إلى القلب وأتمنى لك كل خير ياخوي ياضاري".

وواصل الجمهور دعمه حيث قال أحد محبيه من الجمهور: "الحمدالله على السلامة يا فنان غالي علينا كلنا ضاري عبدالرضا والشكر على واجب أنت إنسان راق جدًا جدًا في كل مسلسلاتك ومسرحياتك معاك موزه من قطر".

الفنان ضاري عبدالرضا هو ممثل ومخرج كويتي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2009، وكانت بدايته من خلال مسلسل ”ساهر الليل“ عام 2010 كمخرج بالإضافة لمشاركته كممثل بدور صغير، ليشارك بعده كممثل في مسلسلي ”قررمش، وجلثم وميثة“، وشارك مؤخرًا في مسلسل "أمر إخلاء".