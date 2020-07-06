- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع إنستجرام، شقيق المطرب اليمني وليد الجيلاني، الذي وافته المنية مساء الأحد.
وكتبت الصفحة في نعيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان وليد الجيلاني وأسرته الكريمة بوفاة المغفور له بإذن الله أخيه رائد الجيلاني".
وتابعت: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"
يذكر أن آخر أعمال الفنان اليمني أغنية "لا تسولف" من كلمات الشاعر سنام، وألحان سلطنة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيق المطرب وليد الجيلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.