وفاة شقيق المطرب وليد الجيلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع إنستجرام، شقيق المطرب اليمني وليد الجيلاني، الذي وافته المنية مساء الأحد.

وكتبت الصفحة في نعيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان وليد الجيلاني وأسرته الكريمة بوفاة المغفور له بإذن الله أخيه رائد الجيلاني".

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وتابعت: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

يذكر أن آخر أعمال الفنان اليمني أغنية "لا تسولف" من كلمات الشاعر سنام، وألحان سلطنة.