رئيس دار الأوبرا يكشف عن مصير إقامة مهرجان القلعة الدولى

كشف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن مصير إقامة الدورة الثلاثين من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء الذي يقام في شهر أغسطس من كل عام، وقال صابر، إنه ليس هناك نية لإقامة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء هذا العام، بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أنه لم يتطرق مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى إقامة الدورة الـ30 من المهرجان هذا العام، مؤكدًا أنه لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا في هذا الشأن، لكننا في انتظار تجربة استئناف العروض على مسارح دار الأوبرا.

وأشار إلى أنه من الصعب إقامة المهرجان هذا العام؛ لأنه يمثل خطورة على سلامة الجمهور في ظل الظروف الحالية، خشية صعوبة تطبيق قرار حضور 25%، فقط، من الجمهور لأن التذاكر الخاصة لم تطرح إلكترونيًا مثلما يتم في بقية فعاليات دار الأوبرا، لافتًا إلى أن بيعها عبر منافذ البيع أمام قلعة صلاح الدين سيؤدي إلى تدافع الجمهور.

واختتم رئيس دار الأوبرا المصرية حديثه :"كنت أتمنى أن يقام هذا المهرجان هذا العام؛ لأن له طابعا خاصا وأجواء ممتعة، لكن الخوف على صحة الجمهور هو هدفنا في النهاية"، متمنيًا أن تزول هذه الغمة قريبًا وتعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل دون خوف".

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