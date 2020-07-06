تراند اليوم : عادل إمام يودع رجاء الجداوي بصورة من مسرحية ” الواد سيد الشغال”

ودع الممثل المصري ​عادل إمام الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي التي توفيت صباح اليوم بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا، والتي إستمرت لحوالى الشهر ونصف الشهر، ونشر إمام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة تجمعه بالجداوي، وهي لقطة من مسرحيتهما الشهيرة “الواد سيد الشغال”، وعلق إمام على الصورة كاتباً :”وداعاً الفنانة القديرة رجاء الجداوي”.

وتفاعل المتابعون مع ما نشره الممثل عادل إمام، وعبروا عن حزنهم الكبير لرحيل الممثلة رجاء الجداوي، وتمنوا دوام الصحة وطول العمر للممثل عادل إمام.