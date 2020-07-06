تراند اليوم : أخر ريكورد بصوت رجاء الجداوي علي فراش المرض – شوف قالت إيه

عبّر السيناريست عمرو محمود ياسين، عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد صراعها مع فيروس كورونا.

نشر عمرو محمود ياسين، تسجيل صوتي لها أثناء مرضها، وعلق عليه قائلًا: رجاء الجداوي لاخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها .. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها .. اد ايه رقيقه وحنينة وروحها طيبه رحمة الله عليها”.

يذكر أن كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا” المُذاع على فضائية “CBC”، أنه كان يتواصل مع الفنانة رجاء الجداوى في أيامها الأخيرة، مؤكدا أنه طلب منها عمل تسجيل صوتي لمخاطبة جمهورها، والذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد فترة من مرضها.

https://m.facebook.com/amr.yassin/videos/10164270526160037/