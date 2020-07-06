تراند اليوم : اتفرج – إليكم المشاهد الفاضحة التي أودت سما المصري للسجن

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً من الصور التي ظهرت فيها سما المصري بمشاهد فاضحة من الفيديوهات التي تسببت بسجنها لمدة 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت نشرت المصري فيديو فاضحا من داخل حمام منزلها، وتم توجيه تهم إليها، من بينها إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة، ونشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وإنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لإرتكاب أفعال مخلة.

وكانت أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام الاول، بالإستعجال في التحريات بإتهامات جديدة ضد الراقصة سما المصري لنفس التهمة، وذلك من خلال فيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.