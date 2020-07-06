شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوي ونصيحتها للسيدات:"حبوا سنكوا واستمتعوا بمراحلكم العمرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت الراحلة رجاء الجداوي بخفة دمها وشياكتها و تصالحها مع نفسها و عمرها، وكانت دائما في أي مقابلة أو برنامج تلفزيونى توجه نصيحة للسيدات بالاستمتاع بأي مرحلة عمرية يعيشونها و لا يفزعن من السن و يتعايشن معه لان كل مرحلة عمرية و لها جمالها.

حيث قالت رجاء الجداوي مع الإعلامية منى الشاذلى في رسالتها إلى جميع السيدات و الفتيات منذ سنوات، " أحلى حاجة في الدنيا أنكم تحبوا سنكوا، واذا حبتوه هيحبكم و أنا بحبه جدا".

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.