هل يخطط براد بيت وإنجلينا جولي لقضاء إجازة عائلية معًا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يخطط براد بيت وانجلينا جولي لقضاء إجازة عائلية معًا؟ نشرت مجلة Globe تقرير جديد تزعم فيه أن النجمين المنفصلين براد بيت وانجلينا جولي يخططان لقضاء أجازة عائلية برفقة أبنائها الـ6، ويقول مصدر المجلة أن النجمين يحاولان الحفاظ علي الود بينهما، ومن اجل أبنائها، حيث أنهم تحملوا الكثير من التوتر منذ إعلان الانفصال .

لكن يبدو أن تلك القصة مجرد هراء حيث نشر موقع eonline، المختص بنشر أخبار مشاهير انه ليس لدي جولي وبيت خطط للتصالح وأن أي اتصال بينهم يتعلق باحتياجات أطفالهم ومستقبلهم، وإنهم لا يخططون للذهاب في إجازة معًا لمجرد إثبات للناس أنهم أصدقاء.

يبدو أن النجمة العالمية انجلينا جولي، قررت أن ترسل رسالة الي متابعها دون أن تتحدث عن أهمية إرتداء ماسك الوجه، للحماية من فيروس كورونا، حيث ظهرت للمرة الثانية علي التوالى برفقة ابنتها فيفيان البالغة من العمر 11 عامًا في لوس أنجلوس هما تتجولتان .

وكانت النجمة السينمائية البالغة من العمر 45 عامًا وفتاتها الصغيرة قد حرصتا على ارتداء أقنعة الوجه اثناء اداء مهامهم كما ظهرت جولي ترتدي ماسك رمادي وفستان من اللون بني وشعر غامق منسدل، في حين ارتدت ابنتها ماسك اسود ولوك كاجول تيشرت وبنطلون جينز.

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وكانت قد التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من منزل زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد زيارة استغرقت ساعتين الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن النجم صاحب الـ 56 عاما، خرج مسرعاً من منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، وهو يقود دراجته النارية، ويرتدي ملابسه المعتادة من الجينيز ذى الألوان الفاتحة وسترة خفيفة وحذاء رياضي.