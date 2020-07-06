شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد مع طفلتها فى أول جولة بعد الحظر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو لها بصحبة طفلتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتوثيق النزهة الأولى لها بعد خروجها من فترة العزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهرت ريا أبي راشد في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، وهي تساعد طفلتها على قيادة دراجتها في إحدى المنتزهات بمدينة لندن البريطانية.

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وعلى جانب آخر، ردت الإعلامية ريا أبى راشد على شائعات عملية تجميلها التي انتشرت مؤخراً، ونشرت صورة لوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة: "هذا الوجه الذي كان لدي دايما"، حيث يأتي تعليقها بعدما أطلت بلوك مختلف عما تعود عليه الجمهور منها.

وظهرت الإعلامية ريا أبى راشد بملامح متغيرة تماماً بعد وضع مكياج ثقيل جداً، وبدى وجهها غير بسبب خسارة الوزن، وقد تعود جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف، مما جعل جميع متابعيها يتساءلون، هل خضعت لعملية تجميل؟، ولكن ريا ردت بأسلوب غير مباشر ونشرت صورا بعدها بساعات عبر حسابها على إنستجرام وظهرت ملامحها كما هي.



