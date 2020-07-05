خيم الحزن على الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الفنانة رجاء الجداوي، بعد انتشار خبر وفاتها خلال الساعات الماضية، وبدأ عدد كبير منهم بنشر مجموعة من الصور النادرة لها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت رجاء في هذه الصور في مرحلة شبابها، وظهرت بجانب الكثيرين من أصدقائها وزوجها لاعب كرة القدم حسن مختار، ولاعب الأهلي صالح سليم، وكوكب الشرق أم كلثوم. Advertisements وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة الراحلة عبر حساباتهم، ومن بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي التي قالت: «حبيبتي الغالية أوي، يوم وخبر حزين، وعارفة أن الموت علينا حق بس فيه ناس في حياتي أتمنى لو ربنا يخليهم العمر كله، وأنتِ واحدة منهم، بس أمر الله لا مفر منه، وكلنا هنموت ونروح لربنا اللي أرحم وأحن وأكرم من عبيده، اللي كلامهم وجعك وأثر فيكِ وكل ده أثر علي نفسيتك»، كما قال الفنان نضال الشافعي: «رحلت أمي الثانية الغالية.. ماما رجاء.. أد إيه كانت إنسانة عظيمة وفنانة كبيرة.. وقيمة في الاحترام والحب مالوش حدود.. أمي رجاء كانت مثال لكل حاجة حلوة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك ويحسن إليكِ.. وبعملك الصالح وبرحمته يرزقك الفردوس الأعلى». اقرئي ايضا : انهيار فيفي عبده في جنازة رجاء الجداوي

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كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة لرجاء الجداوي في فترة شبابها.. إحداها مع أم كلثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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