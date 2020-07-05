أوراق دفن رجاء الجداوي تكشف اسمها الحقيقي.. لن تتوقعوا ما هو

بالرغم من مرور كافة السنوات والعقود الماضية ويعلم الجميع أن الفنانة رجاء الجداوي لم يكن لها أية أسماء أخرى كغيرها من نجمات الفن، ولكن كشف تصريح الدفن الخاص بالفنانة الراحلة عن اسمها الحقيقي بحسب بطاقتها الشخصية.

وأظهر تصريح الدفن أن الفنانة رجاء الجداوي اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهذا حسب مكتب الصحة التابع للمنطقة التي دفنت بها.

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنانة الراحلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن لم يستطيعوا الحضور ومن بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي، التي قالت عبر حسابها: «حبيبتي الغالية أوي، يوم وخبر حزين وعارفة أن الموت علينا حق، بس فيه ناس في حياتي أتمنى لو ربنا يخليهم العمر كله، وأنتِ واحدة منهم، بس أمر الله لا مفر منه، وكلنا هنموت ونروح لربنا اللي أرحم وأحن وأكرم من عبيده، اللي كلامهم وجعك وأثر فيكِ، وكل ده أثر على نفسيتك، والمريض بيبقى محتاج كلمة حلوة ترفع من معنوياته مش تدمرها، بس برضو يا جوجا حبايبك كتير أوي أوي من كل الوطن العربي، كلنا بنحبك وسيرتك الحلوة ورقيك وأخلاقك الراقية وطيبة قلبك وابتسامتك الدائمة ووجهك البشوش ولسانك الحلو وإنسانيتك وفنك باقيين؛ حتي بعد رحيل الجسد أنتِ أكبر مثال على أن الإنسان سيرة، وسيرتك العطرة خالدة، هتوحشيني أوي وهتوحشي كل حبايبك، سلميلي على حبيبي أبويا وقوليله بنتك عايشة على خيرك وسيرتك الحلوة ودعوات الناس الطيبة ليك، ربنا يرحمكم جميعاً ويجعل مثواكم الجنة، البقاء لله وحده، كلنا راحلون، إلى أن نلتقي عند رب كريم ورحيم».

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